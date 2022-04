Ucraina, 346 profughi accolti in Valle d'Aosta

Sono 364 i cittadini ucraini arrivati in Valle d'Aosta, transitati attraverso gli hub attivati a Villeneuve, gestito dalla Croce Rossa, e a Fénis, gestito dal Volontariato di Protezione Civile. Al 4 aprile le presenze effettive erano di 346 persone (228 sono donne, di cui 59 minorenni, e 118 sono uomini, di cui 91 minorenni; non sono presenti minori non accompagnati), dato che 18 cittadini ucraini hanno lasciato il territorio regionale dopo il loro arrivo. I dati sono stati forniti dal presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione con risposta immediata presentata dal Pcp.

"Per quanto riguarda l'accoglienza - ha aggiunto - non vi sono criteri di ripartizione per Comune: 221 cittadini ucraini sono alloggiati presso conoscenti, amici e parenti e 124 sono invece alloggiati presso appartamenti messi a disposizione gratuitamente dai valdostani. Una persona appena arrivata il 4 aprile era in attesa di essere alloggiata presso un appartamento privato. I Comuni in cui sono presenti cittadini ucraini sono Aosta, Quart, Nus, Introd, Sarre, Gressan, Aymavilles, Saint-Marcel e La Salle. Per l'aspetto scolastico, in particolare, è stato assicurato quanto più possibile l'inserimento in scuole vicine ai luoghi in cui gli interessati hanno trovato alloggiamento, cercando di non disperdere la rete di relazioni dei nuclei familiari e di favorire il raccordo con le comunità ucraine già presenti. Al primo aprile, risultavano iscritti nelle nostre scuole 29 alunni ucraini: 7 alunni all'infanzia, 14 alunni alla primaria, 6 alunni alla scuola secondaria di primo grado e 2 alunni alla scuola secondaria di secondo grado".