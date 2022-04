Rinascimento Vda, urge riforma sistema elettorale

"Da vent'anni ormai questo atteggiamento di cambio casacca e di cambio di accordi sanciti all'inizio delle campagne elettorali ed evidentemente fatti solo per vincere e non per governare, hanno portato ad instabilità e a ingovernabilità di fatto. Ciò che per l'ennesima volta oggi abbiamo sotto gli occhi con il passaggio del consigliere Baccega e con il consigliere Marquis da forze politiche ad altre, è la dimostrazione che urge una riforma della legge elettorale e di tutto il sistema". Lo scrive, in una nota, Rinascimento Valle d'Aosta commentando la crisi che si è aperta in Regione.

"Chi oggi è in Palazzo questa riforma - prosegue la nota - sembra non gradirla e lo capiamo. Perché lo stato dei fatti permette ad ogni consigliere di avere un peso di gran lunga più importante di quello che realmente spetta al suo ruolo e ci permettiamo di aggiungere che offre ad ogni consigliere un potere 'ricattatorio' dal nostro punto di vista eticamente non corretto. Non esiste una riforma elettorale e del sistema perfetta, ma certo è che anche questi eventi, per l'ennesima volta dimostrano che il sistema necessita di un radicale cambiamento".