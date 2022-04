Da giovedì al via consultazioni per superare crisi

Iniziano giovedì 7 aprile le consultazioni nell'ambito nella crisi che si è aperta in Regione. La commissione politica "unica" degli autonomisti di maggioranza (Union valdotaine, Alliance valdotaine e Vda Unie) incontrerà prima gli alleati e poi le forze di opposizione alla ricerca di un'intesa.

Il 13 aprile a Quart (ore 20,30) è invece in calendario una riunione del Conseil fédéral dell'Union valdotaine, il 'parlamentino' unionista: all'ordine del giorno alcune modifiche statutarie ma soprattutto l'evoluzione delle trattative e la situazione politica in Regione.