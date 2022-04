Adu, ennesimo spettacolo indegno in Consiglio Valle

"Ennesimo spettacolo indegno della classe dirigente valdostana": così Ambiente Diritti Uguaglianza (Adu) commenta la riunione del Consiglio Valle, in cui la maggior parte delle forze di opposizione ha ritirato le proprie iniziative.

"L'armata Brancaleone che siede in aula - si legge in una nota - si è accorta all'improvviso di avere qualche problemino di maggioranza. Succede dopo un anno abbondante dall'inizio della crisi, grazie al cambio di casacca di Marquis, dopo che per tutti questi mesi le uniche due Consigliere che hanno mantenuto quanto annunciato in campagna elettorale sono state costantemente utilizzate come capri espiatori. La minoranza, ritirando tutte le iniziative depositate, come ad esempio l'affaire Fontainemore, si toglie dall'imbarazzo di contestare la maggioranza che a breve li potrebbe vedere partecipi. Anche questa volta, il Consiglio regionale conferma che i ritardi nelle iniziative, che tanto servirebbero ai cittadini, sono causati dall'inettitudine e dai giochi di palazzo, che oramai occupano a tempo pieno gli eletti".