Casinò: prezzi giù di 1 mln, nuova asta per 25 immobili

Tornano in vendita, a un prezzo inferiore, i 25 immobili del Casinò di Saint-Vincent per i quali il Consiglio Valle ha votato la dismissione nel marzo del 2019.

Dopo l'asta andata deserta il 18 febbraio scorso, il prossimo tentativo è fissato per l'11 maggio: il loro prezzo complessivo è passato da 4 milioni 637 mila a 3 milioni 477 mila euro.

Ci sono l'ex complesso dell'Hotel du parc con due autorimesse (prezzo di 792 mila 180 euro), il fabbricato dell'ex Hotel Bon Souvenir (428 mila 552 euro) ma anche la Casa del sole, con ristorante, alloggi e uffici, e poi una serie di altri fabbricati, abitazioni e terreni, agricoli o in zona edificabile.

La vendita giudiziaria si svolge nell'ambito della procedura di concordato che ha scongiurato il rischio fallimento per la casa da gioco valdostana.