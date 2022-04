Regione: Pd, necessario garantire governabilità

"E' necessario continuare a garantire la governabilità della nostra Regione in un momento storico così delicato sulla base di un programma chiaro e definito". Lo dichiara in una nota la segreteria regionale del Partito Democratico in merito alla crisi apertasi in Consiglio Valle dopo l'uscita di Pierluigi Marquis dalla maggioranza.

"Da un lato non sono ancora state superate le difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19 - si legge - e, dall'altra, la guerra di aggressione scatenata dalla Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina rischia di portare l'Italia ad una crescita nettamente inferiore alle attese, nonostante gli ingenti finanziamenti del Pnrr. Si evidenzia quindi la necessità di proseguire l'azione di governo intrapresa, rivendicando in capo ai partiti e ai movimenti politici l'onere di tracciare un percorso che consenta alla nostra Regione di governare i processi e di affrontare i tanti dossier aperti che impongono risposte in tempi rapidi".