Regione: Padovani, governare con la destra non esiste

"Per quel che mi riguarda l'ipotesi di governare con la destra non esiste". Lo dice il consigliere Andrea Padovani, che prosegue: "Non c'è stato alcun confronto in maggioranza su un 'governissimo', non è nemmeno mai stato paventato". Quello che va fatto, secondo il consigliere, "è proseguire il lavoro che già era in corso sulla riscrittura del programma: quello che facevamo in 19 lo possiamo fare anche in 18". L'importante "è che ci sia un metodo condiviso e il rispetto della pari dignità fra tutti i consiglieri".