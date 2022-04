Regione, Lega Vda chiude ad ipotesi "governissimo"

"Non siamo interessati. Valutiamo soltanto proposte serie che garantiscano la governabilità". Sono le parole di Marialice Boldi, segretario della Lega Vda, riportate dal quotidiano La Stampa, in merito all'ipotesi di "governissimo" emersa nelle ultime ore. "Abbiamo un indirizzo di strategia per uscire dall'immobilismo di oltre un anno che ha caratterizzato questa legislatura", prosegue. I seggi della Lega in consiglio regionale sono 11, la maggioranza "residua" è attualmente a 18.