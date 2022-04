Regione: autonomisti, necessario aprire confronto politico

"E' necessario aprire un confronto politico per valutare se esistono possibilità di maggiore governabilità della Regione": è quanto emerso dopo le riunioni tra i gruppi delle forze autonomiste di maggioranza (Union valdotaine, Alliance valdotaine e Vda Unie) che hanno deciso di stringere un rapporto ancora più "forte" in questa fase di ulteriore difficoltà politica in Regione e proposto ai rispettivi movimenti di formare un'unica delegazione per i confronti politici che saranno avviati nei prossimi giorni.

Il gruppo degli autonomisti intende incontrare prima le forze di governo e poi quelle di minoranza per analizzare la situazione politica venutasi a creare in Consiglio regionale dopo la nascita del gruppo di Forza Italia, che ha ulteriormente indebolito l'attuale maggioranza.