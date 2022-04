Fiera di Sant'Orso, alle 13 rilevati 32 mila passaggi

(ANSA) - AOSTA, 03 APR - Alle 13 del secondo e ultimo giorno della Fiera di Sant'Orso sono 32 mila i passaggi registrati. Lo fanno sapere dall'amministrazione regionale. Gli accessi all'Atelier des métiers sono stati 1.900 mentre nel padiglione enogastronomico 3.800.

La Millenaria - che quest'anno si svolge in via eccezionale in primavera - ieri ha registrato 83 mila passaggi complessivi durante la prima giornata. (ANSA).