Sci di velocità, Simone Origone vince 13/a Coppa del Mondo

Simone Origone ha vinto la sua 13/a Coppa del mondo di sci di velocità. Il valdostano classe 1979 si è aggiudicato il titolo con 532 punti, davanti ai francesi Simon Billy (staccato di 12 lunghezze) e Bastien Montes (a -51).

Una vittoria ottenuta a Grandvalira, nel Principato di Andorra. A causa delle forti nevicate non sono state disputate le manche di ieri ed oggi e sono stati considerati i risultati della terza run di giovedì, quando Simone Origone ha primeggiato.

"Visto il periodo - confida Simone Origone contattato dall'ANSA - non c'è molto da festeggiare. Ho raggiunto il mio obiettivo: la prima Coppa l'ho conquistata nel 2004. Vincere ancora 18 dopo anni dopo è qualcosa che non mi sarei aspettato".

Ieri si era già aggiudicata matematicamente il titolo femminile l'ossolana Valentina Greggio.