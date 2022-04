Accoltellamento in bar Aosta, resta in carcere il titolare

Resta in carcere a Brissogne Stefano Corgnier, 43enne di Aosta, arrestato per tentato omicidio nella notte tra mercoledì e giovedì dopo una lite a colpi di coltello nel bar Crazy Fox di Aosta, di cui è titolare.

Lo ha deciso il gip di Aosta, accogliendo la richiesta della procura. Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Gallizzi, aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Corgnier, che non risulta avere precedenti, ha colpito alla gola un conoscente con un coltello durante "un'accesa discussione" nata "per ragioni private". La procura ha incaricato un medico legale per accertare se il tipo di ferite (con prognosi di dieci giorni) riportate dalla presunta vittima subite siano compatibili con un'accusa di tentato omicidio o di lesioni personali aggravate.

Corgnier, che nella colluttazione si era procurato ferite lacero contuse al braccio guaribili in sette giorni, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Nell'immediatezza dei fatti aveva detto però di essersi difeso da un'aggressione e che quel coltello non era suo. Durante la perquisizione del locale, i militari avevano trovato un "coltello di genere proibito con una lama di oltre 20 cm nascosto in una cassetta dello scarico del bagno". Il fascicolo è affidato al pm Luca Ceccanti.