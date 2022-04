Maggioranza perde pezzi, è crisi in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Partita a 21 a seguito delle elezioni dell'autunno 2020 e ora scesa a 18 consiglieri su 35, la maggioranza progressista-autonomista che governa la Valle d'Aosta torna a traballare. L'ultimo a lasciare è stato l'ex presidente della Regione Pierluigi Marquis, che ha abbandonato il movimento autonomista di centro 'Stella alpina' per passare a Forza Italia, ovvero all'opposizione.

Il Governo guidato da Erik Lavevaz (Union valdotaine) da alcune settimane è impegnato in una verifica politica per tentare di allargare il perimetro della maggioranza, anche attraverso una revisione del programma di legislatura. Scartata l'ipotesi di coinvolgere Forza Italia (ci sono stati i veti di Union valdotaine e Partito democratico), ora si guarda al movimento "Pour l'Autonomie" dell'ex presidente Augusto Rollandin per cercare di puntellare la Giunta Lavevaz. Sullo sfondo la Lega Vda, partito di maggioranza relativa con i suoi 11 consiglieri, che punta a un 'ribaltone' per poter passare alla guida della regione alpina. (ANSA).