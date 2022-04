Barmasse, conoscenza per superare pregiudizi su autismo

"La migliore delle armi per produrre un cambiamento e superare il pregiudizio è sviluppare e diffondere la conoscenza sui disturbi dello spettro autistico, generando consapevolezza a tutti i livelli". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, in programma il 2 aprile. "Come Assessorato - ha aggiunto - adotteremo una deliberazione per realizzare un percorso che preveda la formulazione di progetti di vita di giovani persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari che saranno poi realizzati dall'Usl Valle d'Aosta".

Per l'occasione il castello di Aymavilles sarà illuminato di blu per tutto il mese. La ricorrenza è stata istituita dall'Onu nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo disturbo e porre l'attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.