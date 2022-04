Agricoltura: Sapinet, più attenzione a zootecnia montagna

"In un territorio di montagna come la Valle d'Aosta la crisi attuale non ha ripercussioni solo economiche, ma genera ricadute molto più pesanti. Per la zootecnia deve essere posta un'attenzione particolare. Anche per i temi riguardanti più specificatamente la produzione di latte, deve essere chiaro quali sono le differenze tra la produzione in montagna e quella in pianura. Tutto ciò significa che la zootecnia di montagna deve poter contare su interventi calibrati sulle sue specificità". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet, durante una riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

"Accanto alla tante criticità - ha aggiunto - c'è grande preoccupazione per la situazione climatica, dovuta a una persistente mancanza di acqua, che fa presagire purtroppo una difficile stagione estiva, soprattutto in alpeggio".