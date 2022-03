Fiera Sant'Orso al via con Atelier e enogastronomia

Green pass rafforzato, mascherina chirurgica obbligatoria e accessi contingentati: hanno aperto giovedì mattina l'Atelier des métiers di piazza Chanoux e il padiglione di piazza Plouves, antipasti della Fiera di Sant'Orso che quest'anno si svolge in via eccezionalmente il 2 e 3 aprile.

Sono 67 gli artigiani 'professionisti' ospitati quest'anno all'Atelier des Métiers - fra settore tradizionale, mobilieri, scultori, artigiani del ferro battuto del pellame, cuoio ceramica e rame - mentre le aziende del padiglione enogastronomico sono 66. Padiglione e Atelier saranno aperti oggi e domani della 10 alle 19, sabato dalle 8 alle 20 e domenica dalle 8 alle 19. A pochi minuti dall'apertura già un centinaio di persone si sono riversate all'Atelier. In ingresso gli addetti controllano il Green Pass e verificano il corretto uso della mascherina.