Donne aggredite in centro Aosta, convalidato arresto 24enne

Il giudice Marco Tornatore ha convalidato l'arresto di Diallo Bailo, il 24enne della Guinea arrestato nel pomeriggio del 29 marzo ad Aosta per lesioni personali, violenza privata, percosse, danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Gallizha chiesto i termini a difesa e il giudice ha rinviato il processo per direttissima al 17 maggio prossimo. Nei prossimi giorni il magistrato potrebbe sciogliere la riserva sulla misura cautelare.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane, senza motivo, ha dapprima picchiato una ragazza sconosciuta, procurandole lesioni guaribili in 30 giorni. Poi si è gettato sull'auto di una donna che si era fermata e che, dopo aver assistito alla scena, lo stava seguendo mentre chiamava il numero di emergenza: l'ha strattonata e poi ha preso a calci e pugni la sua autovettura. Quindi ha afferrato il carrello carico della spesa di un'altra donna e l'ha lanciato, rovesciandolo, in mezzo alla strada.

Gli agenti della squadra Volante sono intervenuti e hanno intercettato l'uomo in centro dopo che aveva danneggiato il dehors di un ristorante; alla vista dei poliziotti è andato in escandescenze opponendo resistenza al controllo, oltraggiandoli e minacciandoli di morte.

E' stato quindi immobilizzato ed accompagnato in questura e poi in carcere. Era già stato arrestato e denunciato in passato per reati simili e per spaccio di stupefacenti.