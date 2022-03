Corpo Forestale, Savt indice sciopero per il 20 aprile

Sciopero del personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 20 aprile: è quanto è stato deciso durante un'assemblea convocata dal Savt/Fp. "A pesare su tale scelta - si legge in una nota - la chiusura con esito negativo della procedura di raffreddamento conclusasi il 21 gennaio scorso ed il perdurare dell'inerzia dell'Amministrazione regionale rispetto agli impegni assunti e sottoscritti". I dipendenti ed il Savt hanno altresì deciso di aderire, "laddove fosse stato dichiarato", allo sciopero del Corpo Forestale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dei Vigili del Fuoco ipotizzato per la giornata del 2 aprile da Cgil, Cisl, Uil e Conapo. "Poiché ad oggi lo stesso non pare essere stato confermato - si legge ancora - il Savt invita il corpo dei Vigili del Fuoco e le altre sigle sindacali, ad aderire allo sciopero ed alle manifestazioni calendarizzate per la giornata del 20 aprile, certi più che mai che solo con un'azione unitaria e condivisa si possano raggiungere i giusti obiettivi".