Trasporti: Caveri, chiusure traforo M.Bianco pesano su Vda

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - "C'è preoccupazione per le chiusure rese necessarie dai lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della galleria del traforo del Monte Bianco. Ho ribadito come vadano trovate soluzioni tecnologiche che limitino al massimo questi blocchi, che pesano sulla Valle d'Aosta e su di un percorso internazionale di rilievo". Lo ha detto l'assessore regionale Luciano Caveri che ha partecipato all'assemblea della Società italiana del Traforo del Monte Bianco annunciando voto favorevole al bilancio.

"Già anni fa — ha ricordato Caveri - la Regione ha manifestato la necessità di una 'attualizzazione delle infrastrutture' e questo non può avvenire se non con una unità di intenti con la parte francese, che va perseguita, tenendo conto delle volontà delle popolazioni locali e, come espresso a suo tempo anche dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, 'senza un aumento sensibile del traffico commerciale pesante attraverso la Regione' e a questo bisognerà attenersi". (ANSA).