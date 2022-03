Mostre, le Madri della Repubblica ad Aosta

Aprirà il 7 aprile la mostra "Le madri della Repubblica, ieri, oggi domani. Insieme le donne fanno l'Italia", nella caffetteria della Cittadella dei Giovani di via Garibaldi, ad Aosta. L'iniziativa è promossa dall'associazione Dora Donne Valle d'Aosta, il coordinamento donne dello Spi Cgil, Toponomastica femminile, l'Anpi e l'associazione Diritto al futuro.

La mostra si concentra sulle vite e sull'operato delle 21 donne (su 556 componenti) che hanno partecipato alla Costituente, "al loro contributo e alla loro forza di persuasione - spiega Sara Marsico, di Toponomastica femminile, che alle 15 del 7 aprile presenterà la tappa aostana della mostra itinerante - di come malgrado fossero così poche siano riuscite a lottare" per temi "come la parità retributiva o l'apporto per gli accessi delle donne agli incarichi pubblici".

Nell'ambito della mostra il 14 aprile alle 16,30 nella sala della Bccv di via Garibaldi una conferenza del professore di Sociologia e presidente dell'associazione Diritto al futuro, Massimo Angelo Zanetti. Si parlerà di disuguaglianze di genere, precarietà occupazionale, denatalità e donne fra lavoro e maternità. Il 22 aprile, sempre alla Bccv, ci sarà la segretaria nazionale Spi Cgil e responsabile nazionale Donne Spi Cgil per una conferenza dal titolo "Libere, ribelli, resistenti" mentre il 28 aprile alle 16,30 alcune studentesse dell'Univda analizzeranno il tema di "come i mass media leggono le questioni di genere". Infine, il 5 maggio alle 16,30 in Cittadella si terrà una visita guidata della mostra, a cura dell'Anpi Valle d'Aosta.