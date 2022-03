Viticoltura: nasce Consorzio Vini Valle D'Aosta

Promuovere e tutelare i vini DOC valdostani, partendo dalla riforma del disciplinare di produzione: è l'obiettivo del neonato Consorzio Vini Valle D'Aosta, che raccoglie 42 aziende che rappresentano il 90% del territorio. Presidente del cda è stato nominato Stefano Di Francesco, vice presidente André Gerbore. "È un passo storico - ha detto Di Francesco - che ci permetterà di essere protagonisti all'interno della denominazione Doc Valle D'Aosta e di sederci ai tavoli istituzionali che contano". Tra i primi appuntamenti per presentare il consorzio al pubblico ci sono Vinitaly di Verona (10-13 aprile) e Vinum Alba (24 aprile). "È un lavoro di generazioni - ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet - che premia un settore estremamente vivace. La nascita di qualcosa di nuovo in questo momento ci fa ben sperare per il futuro".