Univda, un nuovo curriculum per unire cultura a economia

"Green economy and culture": è il nuovo curriculum all'interno del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio dell'Impresa dell'Università della Valle d'Aosta. "Questa crisi energetica ha reso evidente la necessità di sviluppare, diffondere e creare una cultura della sostenibilità ambientale - spiega Antonella Cugini, coordinatrice del corso -. Il curriculum è il contributo che la nostra università sente di dare in merito a questo aspetto". I temi caratterizzanti saranno la sostenibilità, sia ambientale sia sociale. Gli insegnamenti si soffermeranno "sull'importanza della dimensione culturale - spiega il professore Carlo Bajetta -, vogliamo ansare nelle pieghe dell'idea di Green e sostenibilità attraverso aspetti culturali, letterari per cercare le radici di idee" perché "solo capendo le idee che stiamo cercando di comunicare possiamo essere efficaci". Il percorso offre la possibilità di doppia laurea in Università francesi (Cote d'Azur e Savoie Mont Blanc).

La sostenibilità è un "tema importante - commenta l'assessore Luciano Caveri - come dimostrano anche le difficoltà in aziende come la Cogne, con reparti che hanno dovuto chiudere". Le iscrizioni saranno aperte dal mese di giugno.