Pnrr: pm Corte conti, vigile attesa sui 20 mln a Fontainemore

Sull'assegnazione di 20 milioni di euro del Bando Borghi al comune di Fontainemore "siamo in vigile attesa" ma "non può esserci danno erariale al momento". Lo dice, interpellato dall'ANSA, il procuratore regionale della Corte dei conti, Giuseppe De Rosa, dopo che la procura della Repubblica sul caso ha aperto un fascicolo al momento senza indagati né ipotesi di reato. "Non c'è una revoca di finanziamento a favore di un altro comune - spiega De Rosa - ma anche se" ci fosse "l'importante sarebbe che il finanziamento non ritornasse al mittente, alla comunità europea".

Il caso delle risorse pubbliche assorbite dall'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, secondo De Rosa (che ha assunto l'incarico ad Aosta a inizio 2022 e ha già sollecitato l'assegnazione di un secondo magistrato inquirente) "è un aspetto assolutamente importante, fondamentale direi. E' una vicenda su cui io spero di poter essere affiancato da un altro magistrato per poter effettivamente entrare nel merito di queste problematiche". Il procuratore contabile spiega di non aver ancora affrontato il dossier dell'aeroporto ma "laddove ci dovessero essere problematiche, e quindi anche esigenze di messa in mora - perché stiamo parlando di una vicenda che ormai si è originata nel corso di tantissimi anni - è evidente che la prima cosa da fare sarebbe la messa in mora immediata, laddove ci fossero ancora i termini, dei soggetti che potrebbero essere potenzialmente riguardati da approfondimenti della procura".