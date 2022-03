Fondazione Crt: fino a 50.000 euro per una nuova ambulanza

La Fondazione Crt stanzia contributi fino a 50.000 euro per l'acquisto di ogni nuova ambulanza in Piemonte e Valle d'Aosta. È aperto fino al 15 aprile, sul sito www.fondazionecrt.it, il bando per il rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle organizzazioni di volontariato che fanno capo al sistema del 118.

"Missione Soccorso" garantisce il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili - circa un quinto del totale - operanti sul territorio, 24 ore su 24, e costituisce un "polmone" fondamentale per il mantenimento dell'efficienza del servizio di emergenza sanitario.

Dal 2002 Missione Soccorso ha permesso l'acquisto di 563 ambulanze, con un investimento complessivo di oltre 28 milioni di euro.