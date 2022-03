Passanti minacciati con coltello, arrestato agente penitenziaria

Coltello alla mano, minacciava i passanti nel centro di Aosta, in piazza Plouves, e all'intervento della polizia di Stato faceva resistenza: con quest'accusa un agente di polizia penitenziaria già precedentemente sospeso dal servizio è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla polizia di Stato. Gli vengono contestati i reati di resistenza, violenza aggravata dal possesso dell'arma (un coltello Opinel) e possesso di arma fuori dall'abitazione. Oggi è in programma il processo per direttissima in tribunale ad Aosta.