Incidente stradale ad Arvier, in due in ospedale

Un furgone Fiat Ducato e un pick-up si sono scontrati ad Arvier, in località Mecosse. Ad avere la peggio è stato il secondo veicolo, che è uscito di strada e si è ribaltato. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati presi in carico dal personale sanitario arrivato in ambulanza. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza i veicoli e al momento si segnalano rallentamenti a causa del senso unico alternato. Sul posto il gruppo taglio dei vigili del fuoco professionisti, il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari.