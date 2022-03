'Ndrangheta: Geenna, udienza in Cassazione nel gennaio 2023

Risulta fissata il 24 gennaio 2023 l'udienza davanti alla quinta sezione penale della Corte di cassazione del processo con rito ordinario sull'inchiesta Geenna, relativa a presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta (manca ancora l'ufficialità dato che le difese hanno avuto conoscenza della data pur non ricevendo ancora la notifica della fissazione).

Il 19 luglio 2021 la Corte d'appello di Torino aveva condannato a 10 anni di reclusione il ristoratore Antonio Raso, a 7 anni l'ex assessora comunale di Saint-Pierre Monica Carcea e a 8 anni ciascuno l'ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico e il dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino. Aveva invece decretato l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" (impugnata dalla procura generale) dell'ex consigliere regionale della Valle d'Aosta Marco Sorbara, che era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.