Covid, inaugurata al Parini la scultura del 'medico eroe'

"Come il mito di Perseo che decapitò Medusa e quello di David che sconfisse Golia, oggi abbiamo il medico eroe che combatte la pandemia". Ma, ha spiegato il maestro artigiano Simone Allione durante l'inaugurazione all'ospedale Parini della scultura che ha realizzato, "il medico qui rappresentato è una persona e il suo strumento è il lavoro".

Sulla sua mano destra ("ho chiesto a Stefano Mosca di farmi da modello") è posato un "uccellino, a rappresentare la natura che si è riappropriata degli spazi durante le chiusure" e che "porta via una mascherina".

L'opera, in legno, è nell'atrio del nosocomio ed è stata realizzata nell'estate 2020 per l'evento 'Scultura dal vivo: la mémoire d'une pandémie'. "Quel progetto voleva testimoniare un periodo di sofferenza che si pensava finito. Ma nell'autunno ci siamo accorti che non era ancora superata: abbiamo dovuto ripartire, riprendere con coraggio la gestione di qualcosa che era più grande di noi", ha ricordato l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy. Per l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, la donazione dell'opera all'Usl è "un segno tangibile di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per quello che è stato fatto durante la pandemia".

Secondo il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, è "un dono che ha un altissimo valore simbolico perché ci fa sentire vicino alle istituzioni, alla popolazione, in ricordo di un momento difficilissimo che ahimé non è ancora finito, come tutti ben sappiamo".