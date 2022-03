Ucraina: Lavevaz, risposta comunità è stata coesa e ricca

In merito alla gestione dell'emergenza legata all'accoglienza dei profughi ucraini "la risposta della nostra comunità è stata particolarmente coesa e ricca, in questa prima fase: le diverse iniziative si sono armonizzate in un messaggio chiaro di solidarietà e di accoglienza". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle. "La collaborazione tra le amministrazioni locali, con Regione ed Enti locali e l'Azienda Usl - ha proseguito - si è da subito affiancata a un coordinamento con il Terzo settore che ha permesso di dare risposte coese. Un ruolo centrale è quello ricoperto dalla Croce Rossa, che ha fatto in modo che la sua sede di Villeneuve diventasse il punto di accesso per chi arriva in Valle d'Aosta: alla data di ieri erano quasi 200 le persone transitate da Chavonne, dove viene messa in campo la prima presa in carico sanitaria e dove si formalizza il primo contatto con chi arriva. Lo sforzo comune di Protezione Civile, Enti locali, Azienda sanitaria e mondo del volontariato ha quindi permesso di trovare una sistemazione per circa 40 persone che non avevano già una soluzione abitativa indipendente".