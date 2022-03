Covid: Lavevaz, fuori da emergenza ma non ancora da pandemia

"Stiamo uscendo dall'emergenza, ma non siamo ancora pienamente fuori dalla pandemia. Sono ancora necessari alcuni strumenti creati in questi due anni per affrontare il contagio, dalla disponibilità del covid hotel a spazi adeguati per le vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"Oggi è l'ultima riunione del Consiglio regionale che si svolge nello 'stato di emergenza' - ha aggiunto - decretato per affrontare la pandemia, che si concluderà con la fine di marzo.

In questi mesi le restrizioni si sono sempre più allentate, e dal primo aprile verrà fatto un passo ulteriore verso la normalità, ancora da recuperare pienamente. I dati di questi ultimi giorni parlano di una risalita dei numeri dei contagi: la nostra attenzione è però sulla situazione ospedaliera, che continua a migliorare".