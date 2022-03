Cade in crepaccio sul Monte Rosa, morto scialpinista

Uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in un crepaccio sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto lunedì verso le 13 ma l'uomo - riferisce la polizia cantonale del Vallese (Svizzera) - è stato identificato formalmente soltanto oggi: si tratta di un tedesco di 47 anni. Due scialpinisti procedevano slegati sul ghiacciaio del Grenz quando uno di loro è caduto per diversi metri nel crepaccio. Il compagno di escursione ha dato l'allarme e i soccorritori di Air Zermatt, arrivati sul posto in elicottero, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Come è prassi, la magistratura elvetica ha aperto un fascicolo sull'accaduto.