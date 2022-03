Progetto Itineranze per ridare slancio al cinema del reale

Ridare slancio al cinema del reale e mettere in circolo talenti, prospettive, idee e visioni sfruttando l'esperienza di esperti del settore, direttori dei festival, distributori e broadcaster: sono gli obiettivi del progetto Itineranze doc, il primo in Italia a mettere in rete sei tra i maggiori festival di documentario. L'idea è di Luciano Barisone, giornalista e critico cinematografico, che spiega: "E' nato tutto nel corso dell'ultimo Festival dei popoli, dove mi trovavo in qualità di giurato. Negli ultimi anni ho sempre più avuto contatti con giovani cineasti, incontrati nel corso di varie attività di tutoring, che mi chiedevano pareri e riflessioni sui loro lavori in progress. Mi sono dunque reso conto di una tale necessità, che ho condiviso con i direttori dei festival che via via incontravo a Firenze. Da queste chiacchierate è nata l'idea di consorziare sei manifestazioni, creando un percorso creativo e produttivo di sostegno al giovane cinema italiano". I festival che hanno aderito sono: Bellaria Film Festival, IsReal, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc e Festival dei Popoli.

Destinatari sono i registi italiani o residenti in Italia, senza limiti di età, che abbiano già realizzato almeno un cortometraggio e che abbiano un progetto di lungometraggio in fase di sviluppo (con o senza un produttore), riconducibile al "cinema del reale" e caratterizzato da un approccio autoriale.