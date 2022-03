Cinema, Banff film festival fa tappa ad Aosta

Torna ad Aosta il Banff Film Festival World che presenta una selezione di medio e cortometraggi dedicati alla montagna, all'avventura e all'esplorazione. L'appuntamento è per giovedì 24 marzo al Cinéma Théatre de la Ville (inizio proiezioni ore 20). "Il pubblico che prenderà parte alla serata - spiegano gli organizzatori dell'evento - avrà modo di vedere dieci film, dieci avventure per tutti gli appassionati di alpinismo, sci e freeride, arrampicata, mountain bike e altro ancora: dalla prima salita di una montagna inviolata in Karakorum, il Link Sar, una originale discesa di freeride tra Francia e Slovenia con destinazione inaspettata; di spostarsi in Nepal con Pasang Lhamu Sherpa Akita la prima donna nepalese diventata istruttrice di alpinismo internazionale, sulle due ruote tra le suggestive luci e atmosfere della Cappadocia e tra gli sterrati di Silverton, in Colorado, per un'impresa tutta al femminile; tra il Canada e il Sud Africa in un racconto corale di un gruppo di cani liberi di correre a perdifiato nei boschi, a fianco dei loro compagni che corrono invece in sella a una mountain bike". Ospite della serata sarà l'alpinista Pietro Picco. Sarà inoltre presente l'associazione Sanonani Onlus, che dal 2015 è impegnata nella gestione di una casa di accoglienza per bambini orfani e vittime di maltrattamenti a Kathmandu.