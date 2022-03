Acqua: Cittadinanzattiva, dispersione idrica Aosta al 41%

La dispersione idrica ad Aosta è pari al 41% (media nazionale 36%). Inoltre la spesa media annua per la bolletta idrica di una famiglia è di 291 euro. I dati - diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'acqua - emergono dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell'ambito del progetto "Re-User: usa meglio, consuma meno", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. "Con un uso più consapevole e razionale di acqua - si legge in una nota - che abbiamo quantizzato in 150 metri cubi invece di 192 metri cubi l'anno, una famiglia valdostana risparmierebbe 73 euro".