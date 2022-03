Sociale: Barmasse, inclusione deve essere una priorità

"L'inclusione nei confronti delle persone in difficoltà deve essere una priorità per una società moderna, deve divenire quotidianità e non solo restare un evento. Il 21 marzo, quindi, non deve rappresentare solo una ricorrenza e l'inclusione si può realizzare nel quotidiano: in famiglia, a scuola, con gli amici e naturalmente sul luogo di lavoro". Lo ha detto l'assessore regionale elle politiche sociali, Roberto Barmasse, in occasione della la Giornata mondiale della Sindrome di Down. "In Valle d'Aosta - ha aggiunto - ci sono ottimi esempi di inclusione nel mondo del lavoro e questo fa ben sperare per il futuro. Ad oggi non c'è una cura che consenta di guarire, ma i progressi degli ultimi anni e una presa in carico precoce possono garantire delle prospettive e una qualità di vita inimmaginabili fino a poco tempo fa".