Un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata in un prato. L'incidente è avvenuto alle 8,10, in località Torin a Pontey. Il conducente è stato preso in carico dal 118. In base a una prima ricostruzione l'uomo è finito fuori strada per evitare un animale selvatico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.