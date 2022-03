Morto Giovanni Aloisi, ex vicepresidente Consiglio Valle

E' morto in ospedale ad Aosta, dove era stato portato ieri sera dopo aver accusato un malore, Giovanni Aloisi, ex vicepresidente del Consiglio regionale e secondo escluso alle elezioni regionali del 2020 nella lista Pour L'Autonomie. Aveva 70 anni. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 marzo alle ore 14.15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Orso di Aosta.

Dal 1977 al 2018 Aloisi era stato dipendente Inail, ricoprendo anche il ruolo vicario del direttore della sede regionale di Aosta. Il suo ingresso in politica come consigliere comunale ad Aosta risale agli anni ottanta, dal 1985 al 1990 e poi dal 1990 al 1993, con l'incarico di assessore nel 1992 e nel 1993. In quell'anno il passaggio in piazza Deffeyes con la lista Alleanza popolare autonomista (651 i suoi voti di preferenza): rimarrà vicepresidente del Consiglio Valle per l'intera legislatura (fino al 1998). Dal 2001 al 2003 di nuovo nell'assemblea legislativa valdostana - nella lista Autonomisti, con 1.413 voti - ma per surroga, in sostituzione di Ivo Collé eletto deputato, ricoprendo anche il ruolo di segretario e vicepresidente. Nel 2020, con la lista Pour l'Autonomie, aveva ottenuto 198 preferenze.

Il cordoglio del Comune di Aosta - Il sindaco di Aosta , Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell'amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere Giovanni Aloisi.

Aloisi - ricordano Nuti e Tonino - era entrato in Consiglio comunale nella lista del Psi in occasione della tornata elettorale del 12 e 13 maggio 1985 per poi essere confermato nelle elezioni del 6 e 7 maggio 1990 fino al 2 luglio 1993 quando, eletto in Consiglio regionale, era stato sostituito da Amedeo Roppo.

Durante la sua ultima consiliatura Aloisi aveva anche rivestito l'incarico di assessore alle Attività produttive, commercio e turismo dal 29 giugno 1992 fino all'ingresso in Consiglio Valle.

Pour l'Autonomie, uomo probo e onesto - Il movimento Pour l'Autonomie in una nota "ricorda con profonda stima, affetto e gratitudine l'amico Giovanni Aloisi, venuto a mancare prematuramente all'affetto dei suoi cari. Collaboratore instancabile, politico di lunga esperienza, uomo probo e onesto, è stato tra i fondatori del nostro movimento a cui ha saputo dare il suo apporto prezioso, il suo costante impegno umano e il suo immancabile sostegno. Lo vogliamo ricordare cosi, sempre aperto al confronto, disponibile all'ascolto, propositivo nelle iniziative e animato di quei valori autonomisti che gli sono stati di ispirazione nel suo percorso di vita condotto con profonda coerenza morale e senso civico".

"Addolorati per la perdita - prosegue la nota di Pour l'Autonomie -, ci disponiamo a salutarlo con la dovuta riconoscenza, consapevoli che il suo addio lascia nella nostra comunità, come pure nel nostro movimento, un vuoto impossibile da colmare. Alla sua famiglia - conclude il movimento - esprimiamo il nostro profondo sentimento di cordoglio e vicinanza, sperando di poterle essere di sostegno e conforto in un momento così difficile".