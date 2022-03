Incidenti stradali: finisce in scarpata a Nus,resta grave 59enne

- Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata il 59enne valdostano ferito nella serata di venerdì 18 marzo in un incidente stradale autonomo a Nus.

L'uomo ha perso il controllo dell'auto di cui era al volante finendo in una scarpata. E' stato soccorso e portato in ambulanza in ospedale. Ha riportato un politrauma.