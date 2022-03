Donna uccisa ad Aosta, psichiatra chiede più tempo per perizia

La psichiatra incaricata della perizia ha chiesto più tempo e così la Corte d'assise di Aosta ha disposto il rinvio dell'udienza fissata per mercoledì 23 marzo nell'ambito del processo a Gabriel Falloni, di 36 anni, originario di Sassari, reo confesso dell'omicidio di Elena Raluca Serban, di origine romena, uccisa a 32 anni lo scorso 17 aprile nel suo appartamento di Aosta.

La Corte ha concesso altri due mesi alla dottoressa Mercedes Zambella, posticipando l'udienza alle ore 9.30 del 25 maggio prossimo. Oltre che dalla complessità del caso, la richiesta della proroga potrebbe dipendere dalla necessità di altri incontri con Falloni, recluso nel carcere di Biella.

La perizia chiesta e ottenuta dalla sua difesa (avvocati Marco Palmieri di Sassari e Davide Meloni di Aosta) nell'udienza del primo dicembre scorso, mira ad accertare se al momento dei fatti Falloni fosse in grado di intendere e volere e se sia socialmente pericoloso.

Secondo gli inquirenti, l'imputato, che abitava a Nus (Aosta), aveva preso appuntamento con la donna dopo aver trovato il suo numero di telefono su un sito di annunci. A incastrarlo, prima della confessione, i tabulati telefonici e le riprese delle telecamere di videosorveglianza del condominio. L'uomo, dopo l'omicidio, era fuggito con 8.000 euro. La squadra mobile lo aveva arrestato mentre tentava di rientrare a Nus. "La mia famiglia non mi ha mai voluto bene, mio fratello e i miei amici hanno abusato di me", aveva detto Falloni rispondendo alle domande del suo difensore, che aveva chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica.