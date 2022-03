Covid: 48 nuovi positivi e 26 guariti, ricoverati calano a 14

Sono 48 i nuovi casi di Covid-19 e 26 i guariti accertati in Valle d'Aosta in base all'ultimo bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale.

I tamponi effettuati sono stati 548. Sale a 1.147 il numero di attuali positivi ma calano, da 16 a 14, i pazienti positivi ricoverati. Non si registrano ulteriori decessi (restano 522 dall'inizio della pandemia).