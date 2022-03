Covid, Valle d'Aosta commemora le sue 522 vittime

"Due anni fa la città risuonava a lutto e non ha potuto accompagnare i suoi cari, lo facciamo oggi con la certezza del fatto qualsiasi respiro che abbiamo consumato in questa terra è per sempre". Lo ha detto il sindaco di Aosta Gianni Nuti, durante la commemorazione delle vittime del Covid in Valle d'Aosta. La pandemia ha mietuto 522 vittime e le prime 151 non hanno potuto avere un funerale a causa delle restrizioni sanitarie.

Una stele in memoria dei morti a causa del Covid è stata scoperta e rimarrà nel viale del cimitero di Aosta: "E' fatta di materia nera ma ha anche una superficie riflettente in cui ritrovarci e aprire una breccia nell'aldilà - ha proseguito Nuti - ha una crepa fatta di linee spezzate che rappresentano il nostro stato d'animo nel ricordare le persone perdute. Ma c è anche un orizzonte" . Durante la commemorazione, che si svolge oggi nel ricordo dei camion stracolmi delle bare del cimitero di Bergamo, sono stati letti i 151 nomi delle persone che non hanno potuto avere un funerale nelle prime fasi della pandemia.