Caro mangimi: Sapinet, Regione valuterà intervento

Un intervento per arginare il caro mangimi in ambito zootecnico: lo valuterà la giunta regionale della Valle d'Aosta, secondo quanto dichiarato dall'assessore all'Agricoltura Davide Sapinet durante l'evento Stati generali mondo lavoro della montagna organizzato a Courmayeur.

"Sugli agricoltori - ha detto Sapinet - c'è stato un aiuto ulteriore già nell'ambito del Covid proprio perché c'è stato in questo settore, oltre che la produttività, anche il mantenimento del territorio. Ora siamo in una fase in cui dobbiamo capire i provvedimenti nazionali e poi a livello regionale valutare laddove intervenire, se con le aziende, se con le famiglie.

Nell'ambito agricolo in questi giorni stiamo cercando di capire l'impatto che può avere in particolare il caro mangimi e insieme ai colleghi delle altre regioni valutare i provvedimenti che ci saranno a livello nazionale. Poi, di qui a qualche settimana," dovremo "capire se ci sarà la possibilità, la necessità, di intervenire come Regione. E' chiaro che in un territorio montano la realtà agricola è fondamentale sia per il territorio sia per il mantenimento delle popolazioni in quei territorio spesso difficili".