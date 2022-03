Aosta: offerta estiva per i giovani, si torna a Pinarella

L'offerta estiva per i giovani di Aosta torna a Pinarella di Cervia, con "PinaRella di luna". Per 40 fra ragazzi e bambini dai 7 ai 15 anni sono previsti due turni da una settimana, a partire dal 17 luglio. Il Comune di Aosta aveva gestito la colonia di Pinarella per l'offerta estiva dal 1969 al 1998. Le iscrizioni apriranno ad aprile. Sono previste attività ludico, sportive e culturali. La quota massima per l'iscrizione è di 280 euro (il Comune copre il 60 per cento) che può essere ridotta in base all'Isee. "Abbiamo deciso di chiamarla PinaRella di luna per recuperare quella parte di gioventù che ha frequentato nel pieno della sua fama la colonia - spiega l'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco -. Le attività saranno gestite dagli attuali concessionari".

Come amministrazione "siamo riusciti, nel 2021, a dare in concessione alla pro infanzia srl l'immobile di proprietà del Comune e avviato un percorso che speriamo duri almeno 9 anni", dice l'assessore al Patrimonio Josette Borre.