Spaccio di cocaina ad Aosta, tre condanne e un patteggiamento

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - Tre condanne in abbreviato, un patteggiamento, una richiesta di messa alla prova (map) e un'assoluzione al termine del processo di primo grado seguito all'operazione antidroga Illyricum, della squadra mobile di Aosta, scattata nell'ottobre 2021.

Le pene più pesanti - quattro anni e quattro mesi di reclusione ciascuno - sono state inflitte dal gup di Aosta a Leonard Vishaj (34 anni) e Elton Beleshi (40). Angjelin Lleshi (31) è stato condannato a un anno e quattro mesi mentre Luis Egro (37) ha patteggiato un anno e 1.400 euro di multa. Amarildo Perloshi (34) è invece stato assolto "perché il fatto non sussiste". Tutti sono nati in Albania e risiedono ad Aosta e dintorni. A chiedere la map è stato Diego Gustavo Corchia (42) nato e residente ad Aosta.

Il pm Manlio D'Ambrosi aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati, con pene da uno a cinque anni di reclusione.

Secondo le indagini della polizia , Vishaj era il corriere, Beleshi il grossista. Lleshi, Corchia e Perloshi (che però è stato assolto) si occupavano invece dello spaccio, "il piu' delle volte a domicilio". Il giro d'affari stimato dagli inquirenti era di 15 mila euro al mese.

L'indagine era iniziata nel novembre 2020 a seguito di controlli nati in un garage del centro di Aosta dopo alcune segnalazioni e aveva portato anche al sequestro di circa un chilo e mezzo di cocaina destinata al mercato aostano. (ANSA).