Prezzi: Aosta +0,4% in un mese, +6% rispetto a febbraio 2021

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - Cresce ancora l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) relativo al Comune di Aosta: nel mese di febbraio ha registrato una variazione di +0,4% rispetto a gennaio 2022 e ha registrato una variazione di +6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le variazioni in aumento più significative rispetto a gennaio sono quelle relative ad Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+1,4% sul mese precedente e +24,2% sul mese corrispondente del 2021, con l'aumento di raccolta acque di scarico, energia elettrica, gas, gasolio per riscaldamento); Trasporti (+1,4%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,6%); Bevande alcoliche e tabacchi (+0,4%), Comunicazioni (+0,4%); Altri beni e servizi (+0,4%); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,2%), Abbigliamento e calzature (+0,1%); Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,1%). (ANSA).