Giustizia: Tripodi, presto concorso 7 funzionari tribunale Aosta

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - "A seguito della segnalazione inviatami dal presidente dell'ordine degli avvocati di Aosta, in relazione alla carenza di copertura di organico del personale amministrativo del tribunale di Aosta, ho provveduto ad informare immediatamente la sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, la quale, si è subito attivata presso gli uffici competenti garantendo l'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giudiziario. La procedura fu interrotta a causa dello stato di emergenza per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19". Lo scrive in un post su facebook la deputata valdostana Elisa Tripodi (M5s). L'allarme per la carenza di personale era stato lanciato nel gennaio scorso durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio sociale 2021 da parte del presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola.

"Ringrazio la sottosegretaria Macina - aggiunge Tripodi - per essersi subito resa disponibile e per aver promosso questa istanza nell'immediato: il completamento del concorso avverrà dunque nel più breve tempo possibile". (ANSA).