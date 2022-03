Covid: Vda, nessun paziente in Rianimazione dopo tre mesi

La Terapia intensiva dell'ospedale di Aosta è tornata Covid free. Non succedeva dal 23 dicembre 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in Valle d'Aosta 71 nuovi casi positivi al Covid-19. Non ci sono stati decessi.

Le guarigioni sono state 21.

Il numero di attuali contagiati è 1.042, di cui 14 ricoverati all'ospedale. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 522. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl.