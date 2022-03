Ucraina, 600 studenti a Chatillon in marcia per la pace

Centinaia di studenti hanno manifestato per le strade di Chatillon a favore della pace e contro la guerra in Ucraina. Tra striscioni e cartelli con slogan come 'No war' a 'Peace for Ukraine', il corteo ha coinvolto anche insegnanti, dirigenti scolastici e amministratori.

"Aspettavamo 400 alunni e poi se ne sono presentati oltre 600", commenta il sindaco, Camillo Dujany. "Hanno aderito da ogni scuola di Chatillon, dall'Istituto Don Bosco all'Ipra, all'Istituzione Abbé Prosper Duc". Proprio l'Istituto Don Bosco, organizzatore della manifestazione, prevede di accogliere nei prossimi giorni due studenti ucraini.

Per Dujany "è stato un bel segnale, che ha anche toccato anche le coscienze dei cittadini. Penso di non aver mai visto così tante persone sfilare insieme a Chatillon".