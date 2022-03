Anziana paziente legata al letto, infermiera condannata a 4 mesi

"Quella notte - aveva detto in aula Daniela Rosset, difesa dall'avvocato Filippo Vaccino, nell'udienza del 4 marzo scorso - malgrado avesse assunto la terapia" l'anziana paziente "non aveva chiuso occhio. Non c'era verso, continuava a staccare la maschera dell'ossigeno, negava di essere stata lei. Non l'ho percossa, ho appoggiato la mano per riuscire a metterle la polsiera. Le ho applicato le polsiere dopo le 4 del mattino perché vedevo che peggiorava lo stato di agitazione, lo stato mentale. Sarà stato per 15-20 minuti", al massimo "40 minuti, e non è successo altre volte. Ma è anche vero che la paziente mai si era comportata così. Non ho chiesto a un medico prima di farlo - aveva ammesso l'infermiera - e mi sono dimenticata di annotarlo. Non era mio obiettivo nascondere le polsiere, le avevo lasciate dove tutte le potevano vedere".