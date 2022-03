Ucraina, Regione Valle d'Aosta cerca interpreti per profughi

La Regione Valle d'Aosta ha indetto un avviso pubblico per raccogliere la disponibilità di interpreti in lingua ucraina, inglese e russa. Queste figure saranno utili nelle fasi di accoglienza dei profughi nella regione alpina, considerato che "l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata".

Sul sito della Regione, nell'area tematica "Protezione civile", sono presenti i moduli per segnalare la propria disponibilità.

"La compilazione del modulo allegato al presente avviso non comporta l'instaurarsi di obblighi tra le parti", precisano dalla Regione, da dove aggiungono: "L'attività, da considerarsi quale contributo solidale atto a fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso, sarà espletata a titolo gratuito. In caso di disponibilità si chiede di compilare l'allegato modulo e di inviarlo all'indirizzo mail: protezionecivile@regione.vda.it".